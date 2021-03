Covéa saisit le Parquet national financier contre Denis Kessler

Dans un communiqué publié ce mercredi en fin de journée, le groupe Covéa, premier actionnaire de Scor, a indiqué avoir déposé une plainte auprès du Parquet national financier (PNF) pour le compte de Scor, à l’encontre de son PDG Denis Kessler, pour manipulation de cours et abus de biens sociaux.

Cette plainte vise, d'une part, le rachat massif d’environ 4,6 millions d’actions de Scor, pour un montant total de 195 millions d’euros, « ayant permis de gonfler artificiellement le cours et entrainé un surcoût pour Scor de 31 millions d'euros », estime Covéa. L'assureur mutualiste reproche aussi à Denis Kessler l’engagement de près de 16 millions d’euros de frais de conseils pour, toujours selon Covéa, « prétendument contrer une tentative de prise de contrôle de Scor par Covéa alors même que Covéa avait retiré sa proposition par ailleurs amicale dès le 4 septembre 2018 ».

« Les faits qui sont mentionnés par Covéa dans son communiqué de presse, à savoir les frais de défense que SCOR a été contraint d'engager pour se défendre contre la tentative de prise de contrôle non sollicitée de Covéa en 2018, ainsi que les surcoûts subis par Scor dans le cadre de l’exécution de son programme de rachat d’actions, sont parfaitement justifiés, légitimes, et ne sont en aucune manière des révélations », a réagi le réassureur dans un communiqué.

Au mois de novembre dernier, le tribunal de commerce de Paris avait condamné Thierry Derez, le PDG de Covéa, à payer 479.000 euros, majorés des intérêts, pour avoir violé ses obligations d’administrateur de Scor en son nom propre en transmettant à son groupe et à ses conseils des informations et des documents confidentiels. Et ce en vue de préparer et mettre en œuvre, en 2018, un projet de prise de contrôle non sollicitée de Scor.