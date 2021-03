Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Chubb a déposé une offre non sollicitée de 23,4 milliards de dollars (19,33 milliards d’euros) en espèces et en actions sur son concurrent Hartford Financial, un leader de l’assurance dommages avec 17 milliards de dollars de primes en 2020. Ce dernier a indiqué « étudier attentivement la...