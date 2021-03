Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

First Digital Bank, la première nouvelle banque israélienne depuis 1978, a commencé ses opérations dimanche pour une période d'essai, et pense s'ouvrir au grand public plus tard dans l'année 2021. La banque, que le régulateur bancaire israélien a approuvé l'an dernier, a 140 salariés et a...