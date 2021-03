Antoine Gosset-Grainville prendra la présidence d’Axa en 2022

L'assureur Axa a annoncé vendredi qu'Antoine Gosset-Grainville succéderait à Denis Duverne à la présidence de son conseil d'administration en avril 2022.

A cette date, le mandat de Denis Duverne viendra à échéance. Pour lui succéder, le conseil d'administration de l'assureur a décidé de nommer Antoine Gosset-Grainville, cofondateur du cabinet d'avocats BDGS Associés et ancien directeur général par interim du groupe Caisse des Dépôts.

Antoine Gosset-Grainville est administrateur indépendant d'Axa depuis le 30 juin 2020. Il est également administrateur du distributeur Fnac Darty et du groupe de loisirs Compagnie des Alpes.

Il gardera ses fonctions d'avocat

En parallèle de la présidence non exécutive d'Axa, Antoine Gosset-Grainville continuera d'exercer ses activités d'avocat, a appris L'Agefi.

« A la suite d’un processus approfondi de succession conduit conformément à nos standards de gouvernance, je suis heureux que le conseil d’administration ait unanimement désigné Antoine Gosset-Grainville pour me succéder », a déclaré Denis Duverne dans un communiqué.

Antoine Gosset-Grainville est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et titulaire d’un DESS en banque et finances de l’Université Paris IX Dauphine et diplômé de l’École nationale d’administration. Il est inscrit aux barreaux de Paris (2002) et de Bruxelles (2013).

Il débute sa carrière en 1993 à l’Inspection générale des finances, avant de prendre les fonctions de secrétaire général adjoint du Comité économique et financier de l’Union Européenne en 1997. De 1999 à 2002, il est Conseiller pour les affaires économiques et industrielles au cabinet du Commissaire européen chargé du commerce.

En 2002, il devient associé du cabinet Gide, dont il dirige le bureau de Bruxelles pendant cinq ans, avant d’être nommé, en 2007, directeur adjoint du cabinet du Premier Ministre, en charge des questions économiques, financières, et de la politique de l’Etat actionnaire.

En 2010, il est nommé directeur général adjoint de la Caisse des Dépôts et Consignations en charge des finances, de la stratégie et des investissements, du pilotage des filiales et de l’international, puis directeur général du Groupe Caisse des Dépôts par intérim de février à juillet 2012.

En avril 2013, il co-fonde le cabinet d’avocats BDGS Associés.