BNP Paribas veut prendre le contrôle à 100% d’Exane

BNP Paribas a annoncé le 11 mars envisager de porter sa participation dans Exane de 50% actuellement jusqu'à 100%. La transaction permettra de renforcer et d’élargir la gamme de services actions et dérivés actions de BNP Paribas. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de renforcement de la banque dans les marchés actions, après la migration chez BNP Paribas des activités de Global Prime Finance et Electronic Equities de Deutsche Bank.

En 2004, Exane et BNP avaient conclu un partenariat, renforcé sensiblement en 2010 et 2011, et renouvelé dans son intégralité en avril 2015, pour une période de 5 ans. Aujourd'hui, le capital d'Exane est détenu à parité par la banque et les partenaires d'Exane (dont le management), mais BNP Paribas ne dispose que de 40% des droits de votes.

« Il s’agit d’une evolution naturelle de ce partenariat, nous permettant de construire ensemble des relations encore plus étroites avec nos clients. Nous avons hâte de renforcer davantage encore notre collaboration avec Exane dans les actions et les dérivés d’actions. », a indiqué Olivier Osty, Responsable Global Markets de BNP Paribas.