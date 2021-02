Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Lazard compte deux associés-gérants de plus à Paris. La banque a annoncé la promotion de David-Alexandre Gadmer et Aurélien Gore-Coty. David-Alexandre Gadmer a rejoint Lazard en 2002, et a dernièrement travaillé sur les grands dossiers remportés par la banque en matière de restructuration de...