Natixis, l’histoire d’un rendez-vous manqué avec la Bourse

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

C’est la fin d’une histoire boursière tourmentée pour Natixis. Une histoire commencée dans l’euphorie en décembre 2006, que la crise financière aura fait tourner au cauchemar un an plus tard, et qui donnait régulièrement des migraines aux Caisses d’Epargne et aux Banques Populaires, actionnaires...