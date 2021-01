JPMorgan lance une banque numérique en Grande-Bretagne

JPMorgan Chase a officialisé le lancement s’une banque de détail numérique en Grande-Bretagne dans les mois à venir. Cette banque adoptera la marque Chase et proposera, dans un premier temps, une gamme de services autour des comptes courants. C’est la première fois que la banque américaine proposera aux consommateurs britanniques ses offres retail. «Le Royaume-Uni possède un marché des services bancaires aux consommateurs dynamique et hautement concurrentiel, c'est pourquoi nous avons conçu la banque à partir de zéro pour répondre spécifiquement aux besoins des clients d'ici», a déclaré Gordon Smith, PDG de Consumer & Community Banking et co-président de JPMorgan Chase.

La structure a déjà créé plus de 400 emplois au Royaume-Uni et prévoit des embauches supplémentaires à mesure qu’elle se développera. «Cette nouvelle entreprise souligne notre engagement dans un pays où nous avons des racines profondes, des milliers d'employés et des bureaux établis depuis plus de 160 ans», précise Gordon Smith. Cette réaffirmation de l’engagement de la banque est d’autant plus important que la Grande-Bretagne s’interroge aujourd’hui sur les conséquences du Brexit sur son écosystème de sociétés financières.

Brick and Mortar

Si la banque a décidé de se lancer sur un marché aussi concurrentiel, c’est parce qu’elle a constaté que l’adossement d'une banque en ligne à une grande banque, qui plus est la première mondiale, constituait un atout. Dans son communiqué, JPMorgan explique qu’« alors même que la banque numérique est devenue courante, [nous avons] constaté que la stabilité et la fiabilité du fournisseur bancaire restaient une considération clé pour les consommateurs».

Par ailleurs, d’un point de vue opérationnel, la banque digitale n’est pas une nouveauté pour la structure puisqu’elle revendique 55 millions de clients actifs aux Etats-Unis sur ses offres numériques.

JPMorgan n'est pas la première banque américaine à viser le marché du retail britannique. Goldman Sachs a lancé sa banque Marcus en 2018.