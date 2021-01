Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Quatre candidats ont déposé une offre non engageante pour la reprise d’Aviva France, a déclaré l’intersyndicale de l’assureur. Le duo Allianz – Athora, Eurazeo, Generali, et enfin Macif. Selon les syndicats, une reprise par Allianz et Athora, ou encore par Generali, conduirait à un démantèlement...