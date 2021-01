Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Les encours de l'industrie mondiale des ETF et des ETP (fonds et produits cotés indiciels) ont augmenté de 25,6 % en 2020, passant de 6.360 milliards de dollars il y a un an à un nouveau palier de 7.992 milliards de dollars à fin décembre 2020. Les ETF seuls affichent un encours de 7.736...