Le tandem Athora Allianz peaufine son offre sur Aviva France 

Le consortium Athora Allianz ne s’est jamais effacé. Le duo, le premier à avoir dévoilé son intérêt pour Aviva France à l’été dernier avec une offre « non contraignante » pour mettre la main sur les 80 milliards d’euros d’actifs de l'assureur (dont 60 milliards en assurance vie), poursuit son but et travaille à lever des barrières. Il a notamment créé une structure juridique française, détenue par une autre entité européenne afin de gommer son identité bermudienne, liée au siège de son activité de réassurance mais perçue comme une appartenance à un paradis fiscal, a appris L'Agefi.

Ensuite, Athora a rencontré l’Afer, dont le gros contrat collectif d’assurance vie est placé chez Aviva, ce qui lui donne une position d'arbitre. Après plusieurs séances de travail avec l’association, des sources proches du dossiers estiment que toutes les réticences initiales ont été levées, notamment sur la capacité de concevoir des produits assez rentables pour répondre aux attentes des adhérents de l’Afer. La création d’unités de compte sur mesure est évoquée, comprenant des sous-jacents à même de maintenir le niveau de rémunération souhaité, à savoir de la dette privée et du private equity.

Les deux potentiels acquéreurs calibrent donc une offre prenant en compte les derniers résultats connus d’Aviva au troisième trimestre 2020. Le communiqué du groupe Aviva pour cette période fait en effet état d’une baisse de la valeur actuelle des primes reliées aux affaires nouvelles de 21% en zone Europe et Asie, reflétant « un moindre volume profitable en France et en Italie ». La cible reste toutefois attractive pour Athora qui doublerait ses actifs sous gestion si l’opération réussissait, et elle présente le potentiel d’optimisation dans la gestion que le groupe affectionne.

Le duo Athora Allianz n'est pas le seul à s'intéresser au dossier. La Macif a confirmé récemment son intérêt.