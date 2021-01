UBS taxe davantage les dépôts

UBS a annoncé qu’elle allait augmenter l’assiette des dépôts taxés de ses clients à compter du mois de juillet prochain. Après avoir fixé un premier palier à 1.000.000 d’euros en 2017, puis à 500.000 d’euros en 2019, elle taxant les dépôts au-delà de 250.000 francs suisses ou 250.000 euros. La nouvelle commission annuelle de 0,75% s'applique aux soldes de trésorerie supérieurs à 250.000 francs suisses et 0,6% aux soldes de trésorerie supérieurs à 250.000 euros. Si UBS est loin d’être la seule banque en suisse à pratiquer de la sorte (Pictet, Julius Baer et Credit Suisse le font aussi), le seuil choisi par le groupe bancaire demeure parmi les plus bas observés sur le marché. Dans le même temps, la banque a indiqué qu’elle allait fermer 44 de ses 240 agences en Suisse.