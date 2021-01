Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Generali et le groupe Apicil, via son fonds dédié Insurtech Capital, ont annoncé être entrés au capital d’Iznes, la plateforme paneuropéenne de traitement des transactions sur OPC en technologie blockchain. Ils deviennent respectivement le premier assureur et le premier groupe de protection...