Rothschild & Co a annoncé l’acquisition, via sa filiale suisse de banque privée Rothschild & Co Bank, de la Banque Pâris Bertrand. Cette banque privée, fondée par Pierre Pâris et Olivier Bertrand, est présente à Genève et au Luxembourg. Sa clientèle se compose de familles fortunées, de...