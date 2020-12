Matthieu Pigasse recrute un associé de chez Rothschild & Cie

A la tête du bureau parisien de Centerview Partners depuis son départ de chez Lazard, Matthieu Pigasse n’entend pas réfréner ses ambitions. Selon les informations de L'Agefi, le financier – par ailleurs actionnaire de Mediawan, du Monde, des Inrocks, de Radio Nova et de Rock en Seine – vient de débaucher Grégoire Heuzé, l’un des piliers de Rothschild & Cie. Ce banquier de quarante-sept ans avait été nommé associé-gérant de la banque de la rue Messine en 2010, soit au même moment qu’Emmanuel Macron et Riaz Vayid. Financier réputé, Grégoire Heuzé n’est pas pour autant inconnu dans la sphère publique. Il a passé deux ans à Matignon, comme conseiller technique puis conseiller industrie aux côtés du Premier ministre Dominique de Villepin. A l’approche de l’élection présidentielle de 2017, il avait fait partie de l’équipe de campagne du député de l’Eure, Bruno Le Maire. Une proximité avec l’actuel ministre de l’économie et des finances qui pourrait s’avérer précieuse pour Matthieu Pigasse.

Engie, GBL, LVMH…

Avant cela, ce diplômé de l’IEP-Paris et de l’Essec a d’abord été analyste financier à la Banque Paribas à New-York, avant de revenir dans l’Hexagone pour intégrer Lazard comme sous-directeur chargé des affaires financières. Après un saut de puce au sein de la Deutsche Bank comme vice-president global corporate finance, il avait atterri chez FDR Finance en tant que directeur adjoint. Mais c’est bel et bien chez Rothschild & Cie que le financier a été en mesure de se tailler une solide réputation. Proche d’Engie, il a officié aux côtés du banquier star Grégoire Chertok dans l’acquisition du britannique International Power – une transaction datant de 2010 qui avait permis à Engie de devenir le numéro deux mondial de la production d’électricité. Plusieurs transactions dans le secteur des transports sont aussi à mettre à son actif, comme lors du rachat en 2009 par la SNCF du loueur de locomotives, de wagons et de conteneurs Ermewa – aujourd’hui concerné par un processus de cession confié à Lazard. L’associé-gérant de chez Rothschild & Cie avait aussi œuvré aux tentatives de rapprochement entre LVMH et Hermès et à la fusion entre Lafarge et Holcim. Dernier fait d’arme majeur en date, l’accompagnement de la holding d’investissement cotée Groupe Bruxelles Lambert dans le rachat de Webhelp pour 2,4 milliards d’euros, l’année dernière.

En rejoignant Centerview Partners en tant qu’associé, Grégoire Heuzé va donc contribuer à renforcer le positionnement « large cap » de la banque d’affaires américaine à Paris. Lors de son lancement, l’enseigne s’était constituée autour de plusieurs ex-Lazard comme Nicolas Constant (associé), Pierre Paqual (MD), Mathieu Sommier et Godefroy Harika.