Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

UBS vise à acquérir 5 milliards de dollars d'actifs nets grâce au développement de son système numérique de gestion My Way qui permet aux clients de la banque suisse de personnaliser leurs portefeuilles avec l'aide de conseillers humains. My Way a déjà permis de collecter un milliard de dollars...