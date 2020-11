Thierry Derez et Covéa sont condamnés dans l’affaire Scor

Le Tribunal de commerce de Paris a jugé ce mardi que Thierry Derez, le PDG de Covéa, a violé ses obligations d’administrateur de Scor en transmettant au groupe mutualiste qu’il dirige et à ses conseils des informations et documents confidentiels. Ces derniers lui avaient permis de préparer et mettre en œuvre un projet de prise de contrôle du réassureur français en 2018.

Thierry Derez est condamné à payer 479.376 euros, majorés des intérêts, en réparation du préjudice, selon le texte du jugement diffusé par Scor ce mardi soir. Le dirigeant, Covéa SGAM et Covéa Coopérations sont également condamnés in solidum à payer la somme totale de 19.603.191 euros, majorés des intérêts, au titre des honoraires et frais juridiques et de communication engagés par Scor, des commissions de ses conseils financiers et de la perte de chance liée à un programme de rachat d’actions.

Le tribunal a en revanche débouté le plaignant de son accusation de violation de secret des affaires.

Scor déclare qu’il « accueille favorablement la décision du Tribunal de commerce de Paris » et rappelle que d’autres procédures sont en cours.