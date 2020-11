Monte Paschi s’engage dans les grandes manœuvres avant cession

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L’issue du combat entre le Trésor italien et le Mouvement 5 étoiles concernant la cession de Monte dei Paschi (MPS) n’est pas encore certaine, mais les marchés ont trouvé leur vainqueur. L’Etat veut céder la banque le plus rapidement possible, alors que le parti dirigé par Vito Crimi voudrait...