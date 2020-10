Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

L'assureur Axa a annoncé jeudi avoir achevé la cession de ses activités vie et épargne, dommages et retraite, en Pologne, République Tchèque et Slovaquie, à Uniqa Insurance Group AG pour un montant total en numéraire de 1 milliard d'euros. Le bouclage de la transaction devrait avoir un impact...