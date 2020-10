Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Face à la baisse des taux d'intérêt, les assureurs ont revu fortement en baisse le rendement offert sur des contrats d'assurance-vie et de capitalisation entre 2018 et 2019, selon une étude de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) publiée mardi. Déjà en 2019, les assureurs...