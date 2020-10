JPMorgan dépasse nettement les attentes à fin septembre

JPMorgan a annoncé ce mardi un résultat net de 9,44 milliards de dollars (8 milliards d’euros) au troisième trimestre, en hausse de 4% sur un an et bien supérieur au consensus des analystes qui tablait sur une baisse de 30% environ, selon le consensus Refinitiv. La première banque américaine a profité d’un nouveau bond de ses activités de trading, en hausse de 30% sur un an avec 6,6 milliards de dollars de revenus. Elles avaient déjà été portées, au premier semestre, par la forte volatilité des marchés financiers engendrée par la crise sanitaire.

La bonne performance du semestre est aussi liée à des provisions limitées sur les portefeuilles de crédits, la banque ayant mis en réserve seulement 611 millions de dollars à fin septembre, contre 10,5 milliards au deuxième trimestre, marqué par l’entrée en récession des Etats-Unis.

La crise économique et la faiblesse des taux ont en revanche pesé sur les revenus nets d’intérêts, en recul de 9%, à 13,1 milliards de dollars. Au total, le groupe affiche un produit net bancaire trimestriel de 29,9 milliards de dollars, quasi stable d'une année sur l'autre.