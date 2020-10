L’European Payments Initiative fonde sa société

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Avancer pour prouver que c’est possible et mobiliser plus largement. L’European Payments Initiative (EPI) a beau réunir autour de 65% des flux de paiements en Europe en cumulant les parts de marché de ses seize membres, une vraie masse critique, elle a encore besoin de convaincre la communauté...