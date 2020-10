Les syndicats de BNP Paribas lancent un appel à la grève

Mercredi matin, l'intersyndicale composée de la CFDT, de FO, de la CGT, de la CFTC et du SNB/CFE-CGC de la BNP Paribas a appelé à une grève des salariés du réseau le 13 octobre prochain. Les raisons de ce mouvement sont multiples, mais l’étincelle l’ayant déclenché provient d’un projet de modification des horaires présenté par la direction aux salariés du groupe. «Remise en cause du forfait des cadres, perte de RTT sans compensations financières, problématiques de garde d’enfants, de transport, télétravail non intégré au projet»… Les points de désaccords énoncés dans l’appel des syndicats sont nombreux. Les négociations annuelles obligatoires (NAO) posent aussi problème. En l'état des négociations, cette année, il n’y aura pas d’augmentation de salaire généralisée. Chez BNP Paribas, la dernière grève remonte à 2018, à la suite de NAO infructueuses.