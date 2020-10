Intesa Sanpaolo rachète la banque privée suisse Reyl

Confirmant des informations de presse de la semaine dernière, la banque italienne Intesa Sanpaolo a annoncé ce matin qu'elle allait acquérir 69% du capital de la banque privée suisse Reyl, via sa division de banque privée Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, pour un montant resté confidentiel. Les parts seront rachetées aux associés de l’établissement genevois que sont François Reyl, Pasha Bakhtiar, Nicolas Duchêne, Thomas Fontaine, Christian Fringhian et Lorenzo Rocco di Torrepadula. Ces derniers conserveront 31% du capital et « resteront impliqués dans son développement et sa stratégie à long terme, ainsi que dans sa gestion quotidienne », souligne un communiqué.

Dans le même temps, Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking apportera à Reyl l’intégralité de sa filiale bancaire suisse, Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval. Cette filiale est issue d’une première opération de croissance externe en Suisse, lorsque Intesa Sanpaolo a racheté Morval Vonwiller Holding en 2018. L'entité est le centre de banque privée international du groupe italien.

A l’issue de ce rapprochement, courant 2021, Reyl verra ses encours passer de 13 milliards de francs suisses à plus de 18 milliards, tandis que le nombre de ses collaborateurs doublera presque de 220 à 400. « L’objectif est de parvenir à un encours sous gestion de 25 milliards de francs d’ici à 2025 dans le cadre de ce partenariat stratégique de long terme », a indiqué à Newsmanagers (Groupe L'Agefi) un porte-parole de la banque suisse.

Enfin, la future banque consolidée devrait être renommé. Mais la marque Reyl aura « une place prééminente » dans ce nouveau nom, d'après un porte-parole de Reyl.

Pour Intesa Sanpaolo, cette nouvelle acquisition lui permet de renforcer son activité de banque privée pour laquelle elle affiche de grandes ambitions. Fideuram ISPB veut devenir l’une des cinq premières banques privées en Europe et la deuxième de la zone euro en termes d’encours sous gestion d'ici à 2021. Au 30 juin, Fideuram – IS PB comptait 3.171 collaborateurs, 5.801 banquiers privés et un encours sous gestion de 259 milliards de francs suisses.