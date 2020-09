Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Suite à l'annonce mercredi dernier d'un possible rapprochement entre les réseaux Société Générale et Crédit du Nord, dans un communiqué publié vendredi, la CFDT Banques et Assurances a interpellé le groupe bancaire et «exige des réponses claires sur le projet de rapprochement, la stratégie, la...