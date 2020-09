Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Entre janvier 2008 et décembre 2018, les délits tels que les ventes abusives, le blanchiment d’argent et l’abus de marché, ont coûté un total de 410 milliards d’euros aux 20 plus grandes banques du monde, selon le BBR Conduct Cost Project, mené par le Centre for Banking Research de la Cass...