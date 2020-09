Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le mariage entre CaixaBank et Bankia pourrait se solder par 8.750 suppressions de postes, selon le journal économique espagnol Expansion. Les sites de Madrid, Valence et des Baléares pourraient être les plus touchés par la fusion des numéros 3 et 4 du marché bancaire espagnol, annoncée vendredi...