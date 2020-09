Aviva France est officiellement en vente

Lors d’une réunion qui s’est tenue ce matin, Patrick Dixneuf, directeur général d’Aviva France et d’Aviva Europe, a confirmé aux salariés du groupe que le processus de vente d’Aviva France était bien engagé. Cette cession concerne 4.500 collaborateurs, répartis chez Aviva France, l’UFF, Epargne Actuelle, et le GIE Afer, ainsi que les 1.000 agents généraux du réseau Aviva Assurance. Certaines sources estiment que le prix pourrait se situer entre 3 et 4 milliards d’euros, soit entre 6 et 7 fois les 550 millions de bénéfices annuels.

Durant l’été, la nouvelle directrice générale d’Aviva, Amanda Blanc, avait annoncé que le groupe allait se recentrer sur ses activités au Royaume-Uni, en Irlande et au Canada, mais le groupe n’avait pas encore communiqué officiellement sur la cession de ses activités en France, en Italie et en Pologne.

Réunis en intersyndicale, les syndicats des différentes entités françaises concernées, à savoir Aviva France, l’UFF, et Epargne actuelle ont fait part de leur incompréhension face à ce projet cession. Ils ont cependant reçu de la direction l’assurance que la cession se ferait en un seul bloc.

Selon l’intersyndicale, citant Patrick Dixneuf, « une vingtaine de repreneurs potentiels se serait manifestée, mais à ce stade, ni le repreneur, ni la date de cette cession ne serait arrêtés ».

Contacté par L'Agefi, Aviva n'a pas encore répondu à nos sollicitations.