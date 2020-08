Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Un des plus anciens courtiers en assurances a été accusé d'avoir produit un faux document pour tromper un client à propos d'une politique de paiement et d'avoir un lien lucratif avec l'assureur Axa. Dans une réclamation déposée à Londres, citée par le Financial Times, des avocats de l...