La Maif se débarrasse du carcan de mutuelle socio-professionnelle

Extraordinaire, l'assemblée générale de la Maif, le 11 juillet, l’était à double titre. «Par sa forme, souligne Dominique Mahé, président de la Maif, car nous avons procédé à distance, tant que cela était possible (jusqu’au 31 juillet) au lieu de rassembler plus de 1.000 personnes, et...