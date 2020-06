Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le think tank Digital New Deal veut préserver le libre-arbitre des utilisateurs dans leurs choix de solutions de paiement mobile sans contact. Il a publié lundi une note à ce sujet, visant à «interpeller citoyens et États sur les positions monopolistiques des Big Tech». Elle est assortie d’une...