Alors que de nombreuses associations ont dû suspendre leurs activités habituelles pendant le confinement, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale et sa filiale CIC d'une part, et le Crédit Mutuel Nord Europe d'autre part, ont décidé de rendre gratuite la solution Pay Asso au second semestre 2020, à...