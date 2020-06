Deutsche Bank réorganise sa banque privée internationale

Deutsche Bank a annoncé hier qu'elle allait réunir ses activités de gestion de fortune et de banque de détail et d'entreprise à l'international au sein d'une nouvelle division de banque privée internationale. Le nouvel ensemble concentrera environ 3 milliards d'euros de revenus, soit 13% de l'activité du groupe, et 250 milliards d'euros d'actifs sous gestion, a indiqué la première banque allemande dans un communiqué. Le rapprochement devrait permettre de diminuer les poste de back-office de ces métiers, dans le cadre de sa vaste restructuration annoncée en juillet dernier. Claudio de Sanctis, actuel responsable mondial de la gestion de fortune, dirigera la nouvelle division et deviendra également directeur général pour la région Europe, Moyen-Orient et Asie (EMEA). La banque allemande a par ailleurs indiqué que le montant de ses provisions pour créances douteuses devrait atteindre un pic d'environ 800 millions d'euros au deuxième trimestre, avant une normalisation au second semestre. Au premier trimestre, Deutsche Bank avait surpris les observateurs avec un niveau de provisions bien plus faible que chez ses concurrents.