Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le débat est officiellement ouvert. Accusés de manquer de solidarité dans la crise sanitaire, les assureurs ont d’abord lâché du lest en débloquant plus de 3 milliards d’euros sous forme de dons, gestes commerciaux et promesses d’investissements. Désormais, ils doivent aller un cran plus loin en...