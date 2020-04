Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La collecte du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) a fortement augmenté au mois de mars, a déploré mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, soulignant que la France avait besoin d'investir et non d'épargner....