Centerview officialise l’ouverture de son bureau parisien avec à sa tête Matthieu Pigasse

Centerview Partners a annoncé mercredi son arrivée dans la capitale, précisant les informations déjà révélées de part et d’autre. Matthieu Pigasse, qui avait quitté Lazard fin 2019, rejoint la structure en tant que partner et dirigera le bureau tout en contribuant au développement de la franchise sur le Vieux continent. Il est épaulé par Nicolas Constant, partner, ainsi que par Pierre Pasqual, managing director. Parmi les noms régulièrement cités dans le microcosme de la banque d’affaires figurent notamment Mathieu Sommier et Godefroy Harika, tous les deux issus de Lazard, à l’instar des trois piliers du bureau parisien. Des transfuges en provenance de Rothschild et de Morgan Stanley sont aussi attendus, selon nos sources. Le lancement de ce nouveau bureau, le premier de la boutique américaine en Europe, sera également soutenu par l’arrivée d’une douzaine d’autres banquiers.