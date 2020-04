Les banques françaises pourraient relever le plafond du paiement sans contact

La décision de relever le plafond du paiement sans contact de 30 à 50 euros pourrait être prise « en tout début de semaine prochaine », assure Europe 1 ce matin. « Un travail est en cours avec les banques sur ce sujet », réagit Bercy qui ajoute qu’il n’y a « rien de prévu avant la semaine prochaine ».

Le Groupement Carte Bancaires (CB) assure que la décision « n’a pas été prise encore », mais que « CB travaille avec ses banques membres, les industriels et les commerçants à la sécurisation du process ». Le relèvement du montant des paiement sans contact permettrait de respecter davantage les gestes barrière recommandés pour limiter la propagation du Covid-19, en évitant aux consommateurs de taper le code de leur carte sur les terminaux de paiement (TPE) en magasin.

« A ce stade nous ne sommes pas encore en capacité de dire combien de jours/semaines le déploiement informatique sur le terrain (cartes/TPE) pourra prendre à compter de la décision, précise le groupement d’intérêt économique (GIE) des banques françaises émettrices des cartes bancaires. On comptera plutôt en semaines, le temps de la sécurisation du process avec tous les acteurs CB (banques, industriels, commerçants, porteurs) ». Selon le GIE, « cela sera beaucoup plus rapide que lors du changement de plafond de 20 à 30 euros (en 2017, ndlr), qui avait nécessité dans la grande majorité des cas le renouvellement du parc de cartes ».

Les banques ont visiblement cédé à la pression des autorités et des commerçants. Jusqu'à présent, elles évoquaient des freins techniques pour repousser la mesure. «Cela nécessite des mises en production informatiques lourdes qu’il ne serait pas raisonnable d’activer actuellement et qui risqueraient de déstabiliser un système qui fonctionne et rassure les porteurs, surtout en ce moment», déclarait un porte-parole du GIE CB dans L'Agefi Quotidien du 24 mars.

Le lendemain, l’Autorité bancaire européenne avait recommandé de relever partout dans la zone euro le plafond des opérations sans contact à 50 euros, le maximum autorisé par la réglementation européenne.