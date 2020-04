JPMorgan envisage de suspendre son dividende en cas de scénario extrême

Après avoir déjà décidé de mettre en pause son programme de rachats d’actions, JPMorgan pourrait suspendre son dividende si jamais la crise actuelle devait s’aggraver, indique son PDG, Jamie Dimon, dans sa lettre annuelle aux actionnaires. Or JPMorgan n’a jamais suspendu son dividende, même pendant et après la crise financière de 2008. Le dirigeant fixe toutefois plusieurs conditions avant une telle décision : que le produit intérieur brut (PIB) chute de 35% au deuxième trimestre aux Etats-Unis et que le taux de chômage augmente pour atteindre 14% au quatrième trimestre 2020. Avec ces hypothèses extrêmes, JPMorgan disposerait de 170 milliards de dollars de common equity Tier 1 capital avec un ratio d’environ 9,5%. Jamie Dimon s’attend toutefois à ce que les résultats de JPMorgan accusent une baisse «sensible» en 2020.