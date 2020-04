La Société Générale, Natixis et Rothschild & Co renoncent à leur dividende 2019

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Coup sur coup, Rothschild & Co et deux des plus grandes banques cotées françaises ont annoncé, mardi, renoncer à leurs dividendes. Elles ont déclaré vouloir ainsi se mettre en conformité avec les demandes de la Banque centrale européenne (BCE). Vendredi, cette dernière avait demandé aux...