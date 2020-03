Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Standard Chartered a indiqué à ses salariés lundi qu'elle gelait tous les recrutements internes et externes pour les deux prochains mois, et qu'elle allait probablement couper les bonus pour l'année 2020. Le groupe bancaire concentré sur l'Afrique et l'Asie subit de plein fouet la crise liée à la...