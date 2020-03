L'utilisation du cash au Royaume-Uni a diminué de moitié

L’utilisation du cash a chuté de moitié quelques jours seulement après l'adoption des mesures de confinement dans le pays. Cette diminution, observée par ATM Link, s’explique par une forte augmentation des paiements sans contact et via le mobile. Les banques du pays se sont engagées à rehausser le seuil du paiement sans contact de 30 à 45 livres, dans le contexte du Covid-19. De leur côté, les banques françaises ne semblent pas vouloir avancer sur ce point. Avant la crise, le Royaume-Uni utilisait déjà moins que cash que ses voisins européens. D'après Statista, le taux de pénétration du paiement mobile s'élève à seulement 2,2% en 2019 en France, contre 6,6 % au Royaume-Uni, 29,5% en Inde et 35,2 % en Chine.