Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, adresse aux salariés des banques « sa gratitude pour les efforts consentis et l’appui apportés à nos concitoyens et à nos entreprises » face à la crise sanitaire actuelle, dans une lettre dont L’Agefi a obtenu copie....