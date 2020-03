Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

La Caisse des dépôts et consignations a franchi en hausse indirectement par l'intermédiaire des sociétés Bpifrance Participations, CNP Assurances et LBP Prévoyance, le seuil de 5% du capital de Worldline et détient 5,15% du capital et 4,96% des droits de vote du spécialiste des paiements, selon...