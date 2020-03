Les banques sont poussées à faire payer leurs actionnaires

Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Il n’est plus temps de soigner ses actionnaires. Alors que les banques centrales et les gouvernements mettent en place des plans de soutien massif pour éviter l’effondrement économique, les banques sont priées de réserver leurs ressources pour les ménages et les entreprises. D’où une remise en...