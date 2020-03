Cet article est réservé exclusivement aux abonnés de L’AGEFI Quotidien

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a reçu vendredi les banquiers et assureurs pour leur demander de soutenir les entreprises en difficulté face à l'épidémie de coronavirus. Il leur a demandé d'«être vigilants aux entreprises en difficultés et soutenir les entreprises qui souffrent le plus...