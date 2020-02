Des actionnaires d’UBI Banca s’opposent à l’offre d’Intesa Sanpaolo

Intensa Sanpaolo n'a pas partie gagnée. Un groupe d'actionnaires d'UBI Banca, représentant 18% du capital, s'est pronconcé contre l'offre d'achat présentée en début de semaine par la banque italienne. Selon ce concert d'actionnaires, baptisé CAR et formé en septembre 2019, la proposition d'Intesa est «hostile, non sollicitée et insuffisante au regard de la valorisation d'UBI Banca».

Carlo Messina, le directeur général d'Intesa, avait pourtant voulu, au moment de l'annonce de cette opération, relativiser le caractère non sollicité de cette offre. Mais le point d'achoppement reste le prix : le dirigeant a aussi déclaré à plusieurs reprises dans les médias qu'il n'était pas question qu'il réévalue sa proposition.

De son côté, la direction d'UBI a réagi de façon mesurée à la proposition d'Intesa, se contentant d'annoncer mercredi qu'elle nommerait prochainement un conseil pour étudier l'offre et les alternatives éventuelles. Selon Reuters, la banque pourrait mandater Credit Suisse.

L'offre d'échange proposée par Intesa valorise l'action UBI à 4,254 euros, soit une prime de 22% par rapport au cours de clôture de lundi.

Les investisseurs semblent garder confiance sur la réussite de l'opération. Si le titre d'UBI Banca perd aujourd'hui 2,01%, il reste tout de même à 4,24 euros, valorisant la banque à un montant proche de l'offre d'Intesa.