Natixis a rebondi au dernier trimestre

Natixis publie ce soir un bénéfice annuel part du groupe de 1,897 milliard d’euros, en hausse de 45% sur un an et supérieur au consensus de FactSet qui tablait sur un résultat net de 1,8 milliard d’euros. La performance de la banque de gros est certes tirée par une plus-value de 697 millions d’euros liée à la cession de ses services financiers spécialisés (SFS) à sa maison-mère BPCE, début 2019. Mais le quatrième trimestre tire aussi son épingle du jeu, avec un résultat net multiplié par deux, à 371 millions d’euros, et supérieur aux 320 millions d’euros du consensus FactSet.

Cette dynamique est liée à la hausse de 23% sur un an du produit net bancaire (PNB) trimestriel de Natixis. A 2,4 milliards d’euros, il s’établit légèrement au-dessus des 2,37 milliards anticipés par les analystes. Les revenus sont tirés par le bond de 74% de la banque de financement et d’investissement qui avait souffert l’an dernier à la même période de pertes sur des dérivés en Asie. Sur l’exercice, le PNB retraité de la vente des SFS a progressé de 5%, à 9,196 milliards d’euros, quand les analystes attendaient 9,044 milliards, tandis que les charges ont augmenté de 4%.

« En 2019, Natixis enregistre des résultats très satisfaisants avec une croissance des revenus supérieure à celle des coûts dans chacun de nos métiers. En particulier, le quatrième trimestre 2019 marque un niveau record en termes de génération de revenus et de résultat brut d'exploitation (une fois retraités de la cession des SFS, ndlr), déclare François Riahi, le directeur général de la banque cité dans un communiqué. Cette dynamique de croissance trimestre après trimestre est le résultat de la mise en oeuvre déterminée de notre stratégie ‘asset light’ et constitue une base solide pour mener à terme notre plan stratégique 2018-2020 ».

Natixis affiche un ratio des fonds propres durs CET1 fully loaded de 11,3% au 31 décembre, en hausse de 50 points de base sur l’année et supérieur à son objectif 2020 de 11,2%. Son ratio de fonds propres durs tangibles (ROTE) sous-jacent a atteint 10,8% au quatrième trimestre et s’établit à 10% pour l’ensemble de l’année.

La banque versera à ses actionnaires un dividende en numéraire par action de 0,31 euro (+3%) au titre de 2019, soit un taux de distribution de 83%, après une rémunération exceptionnelle de 0,48 euro en juin dernier.

BPCE annonce également ce soir un résultat net part du groupe quasi-stable en 2019 (+0,1%), à 3,03 milliard d’euros, pour un PNB de 24,305 milliard (+1.3%).