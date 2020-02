Banque Casino montre ses ambitions à l’international

En 2020, Banque Casino anticipe une croissance de 20% de sa production en France et à l'international. L'établissement, qui revendique plus de 25% de parts de marché dans le paiement fractionné en France, prévoit d'étendre son offre en Espagne et en Belgique cette année, ajoute-t-il dans un communiqué. En 2019, son résultat courant a augmenté de 68%, s’établissant à 21,6 millions d’euros. La banque du distributeur revendique également 2 milliards d’euros de production et un produit net bancaire de 171 millions d'euros. En 2019, elle a franchi la barre des 3 millions de clients. Parmi ses principaux clients figurent notamment Cdiscount (groupe Casino), Géant Casino ou encore Pierre & Vacances Center Parcs.