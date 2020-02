Banque Casino affiche ses ambitions à l’international

En 2020, Banque Casino anticipe une croissance de 20% de sa production en France et à l'international. L'établissement, qui revendique plus de 25% de parts de marché dans le paiement fractionné en France, prévoit d'étendre son offre en Espagne et en Belgique cette année, ajoute-t-il dans un communiqué.

En 2019, son résultat courant a augmenté de 68%, s’établissant à 21,6 millions d’euros. La banque du distributeur revendique également 2 milliards d’euros de production et un produit net bancaire de 171 millions d'euros. En 2019, elle a franchi la barre des 3 millions de clients, dont 700.000 porteurs de cartes de crédit et des utilisateurs de ses facilités de paiement. Parmi ses principaux clients figurent notamment Cdiscount (groupe Casino), Géant Casino ou encore Pierre & Vacances Center Parcs.

«Nous sommes très heureux que plus de 3 millions de clients nous fassent déjà confiance et nous espérons, en 2020, pouvoir accompagner la consommation de tous les Français en leur proposant des solutions de financement et de paiement toujours plus innovantes, conçues pour nos partenaires ecommerçants​ et Fintech», explique Marc Lanvin, directeur général adjoint de Banque Casino.