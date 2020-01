Maya Atig directrice générale de La FBF

Maya Atig, 46 ans, a été nommée directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF) et de l'Association française des banques (AFB), annonce la FBF jeudi dans un communiqué. Elle succède à Marie-Anne Barbat-Layani, nommée en octobre dernier Secrétaire générale des ministères financiers. Maya Atig prendra ses fonctions le 30 mars. Diplômée de l'ENA en 2000 et de l'ENSAE ParisTech en 1996, Maya Atig a travaillé jusqu'en 2016 à la direction générale du Trésor, avant de prendre le poste de directrice générale adjointe de la Fédération nationale du Crédit agricole, chargée des affaires financières, bancaires et européennes (lire en rubrique Nominations). Elle y a acquis «une connaissance concrète des mécanismes de la banque de détail et des processus internes d'un groupe présent dans de nombreuses activités», indique la FBF.